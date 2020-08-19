Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа. Заседание начнется в 11:00. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что на внеочередной сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020, в частности, которые касаются роста уровня минимальной зарплаты. Также на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.

Кроме того, Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии трансъевропейской транспортной сети.

В сообщении говорится, что Рада также объявит конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

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