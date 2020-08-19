МОЗ разработает рекомендации к местным выборам [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для обеспечения проведения местных выборов в безопасных условиях. Их должны передать в Центральную избирательную комиссию и территориальные избирательные комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав проработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу не откладывать этот вопрос", - сказал Шмыгаль.
Также правительство утвердило проект постановления о списках избирателей и именных приглашениях для подготовки и проведения голосования на местных выборах.
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