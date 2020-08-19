В Украине пересмотрят "карантинные зоны" [ Редактировать ]
В четверг, 20 августа, будут пересмотрены уровни эпидемической опасности, на основании количества заболевших за последние 14 дней. Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Завтра дополнительно будут пересмотрены уровни эпидемической опасности, во второй половине дня, на основании количества заболевших за последние 14 дней. В предыдущий четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов у нас было 10. Сейчас, по статистике на сегодня, количество областей, у которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме - уже 13", - сказал Ляшко.
В то же время, по его словам, динамика роста количества больных показывает, что дополнительно могут присоединиться другие области.
Ранее сообщалось, что Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин.
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