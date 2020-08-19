Ушел из жизни выдающийся ученый и изобретатель, первый Герой Украины, бессменный президент Национальной академии наук Борис Евгеньевич Патон.

Вся его жизнь была направлена на служение Науке. Неоценим его вклад в развитие отечественной и мировой технологии получения чистых металлов.

Академик с большой буквы, для которого научная деятельность была не просто призванием – она была его жизненной миссией, направленной на достижение всеобщего прогресса и развития. Талантливый организатор, истинный патриот, чья жизнь была примером самоотверженного служения Родине.

Он нас ушел поистине великий Украинец.

Политическая партия "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Евгеньевича. Светлая память!