"Умер великий Украинец": "ОПЗЖ" выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Бориса Патона [ Редактировать ]
Ушел из жизни выдающийся ученый и изобретатель, первый Герой Украины, бессменный президент Национальной академии наук Борис Евгеньевич Патон.
Вся его жизнь была направлена на служение Науке. Неоценим его вклад в развитие отечественной и мировой технологии получения чистых металлов.
Академик с большой буквы, для которого научная деятельность была не просто призванием – она была его жизненной миссией, направленной на достижение всеобщего прогресса и развития. Талантливый организатор, истинный патриот, чья жизнь была примером самоотверженного служения Родине.
Он нас ушел поистине великий Украинец.
Политическая партия "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Евгеньевича. Светлая память!
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Ушел из жизни Борис Патон
Борис Патон - доктор технических наук, автор и соавтор более 720 изобретений, 1200 различных публикаций, в том числе 20 научных монографий, дважды Герой Социалистического Труда и Герой Украины
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