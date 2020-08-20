Сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали об обстоятельствах болезни и смерти великого украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона. В комментарии сайту "Сегодня" они рассказали, как медики боролись за жизнь ученого.

У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно, состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения.

Академики рассказали, что последний раз Патон присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.

Еще один источник в НАН Украины сообщил, что великий ученый неделю лежал в реанимации, где ему поддерживали работу сердца".

Как сообщали "Подробности", глава Академии наук Украины Борис Патон умер в Киеве на 102 году жизни.