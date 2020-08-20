Трамп возобновляет санкции против Ирана [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана. С 20 по 21 августа госсекретарь Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит Совет безопасности о возвращении ограничительных мер.
Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает CNN.
Ограничения вступят в силу через 30 дней после извещения СБ ООН.
"Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено", - заявил глава Белого дома.
Позднее в Госдепе уточнили, что санкции будут включать в себя запрет для Тегерана на обогащение урана, а также продление эмбарго на поставки оружия в Иран сроком на 13 лет.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Китая.
по теме
Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США
Трамп обвинил Китай в росте безработицы в США
У США помер Трамп
Американський президент написав, що втратив найкращого друга. У корпорації Трампа він тривалий час обіймав керівні посади і нещодавно вийшов на пенсію
США планируют изменить закон ради волос Трампа
Это произошло после того, как месяц назад президент Дональд Трамп пожаловался на проблемы с мытьем волос
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok
Американские компании через 45 дней должны прекратить любые сделки с компанией-владельцем ByteDance
Трамп разрешил Microsoft купить TikTok при одном условии
Microsoft сообщила, что пока нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто