Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана. С 20 по 21 августа госсекретарь Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит Совет безопасности о возвращении ограничительных мер.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает CNN.

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Ограничения вступят в силу через 30 дней после извещения СБ ООН.

"Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено", - заявил глава Белого дома.

Позднее в Госдепе уточнили, что санкции будут включать в себя запрет для Тегерана на обогащение урана, а также продление эмбарго на поставки оружия в Иран сроком на 13 лет.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Китая.