Европейскому Союзу следует обсудить возможность введения санкций против Беларуси из-за репрессий в отношении оппозиции. Об этом в интервью порталу delfi.lt заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По мнению литовского лидера, если Минск не уважает права своих собственных граждан, то маловероятно, что он уважает своих зарубежных партнеров. Евросоюз не может смотреть на убитых и раненных на протестах в Беларуси сквозь пальцы.

Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы. Если режим Александра Лукашенко докажет, что права человека - на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна прежде всего не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в конституции, то как можно ожидать, что эта страна будет уважать своих зарубежных партнеров.

Ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников призвал и сенатор от Демократической партии США Боб Менендес. Он рассчитывает, что в Республике будет проведен пересчет голосов или объявлены повторные президентские выборы.

Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные "выборы" были фикцией и трагедией для белорусского народа, который так серьезно рискнул ради свободы. Администрация Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами. Если эта яростная атака на демократические ценности продолжится, я ожидаю, что Соединенные Штаты и Европа быстро введут санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соседней страны к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.