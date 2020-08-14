Европейский союз не принимает результаты выборов в Беларуси, считает их сфальсифицированными и планирует наказать ответственных за их проведение. Об этом написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации.

В пятницу, 14 августа министры иностранных дел стран-членов ЕС провели переговоры в формате видеоконференции по вопросам возможных санкций в отношении Беларуси.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, участвовавших в переговорах, заявил, что санкции будут персональными.

Мы считаем, что ограничения в отношении официальных лиц страны не могут нанести вреда обществу.

Решение главы МИД стран ЕС приняли единогласно, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хорошо, что министры иностранных дел единогласно согласились работать над дополнительными санкциями против ответственных. Европа должна активно продвигать свои ценности.

Напомним, что 14 августа, ЦИК Беларуси подвел окончательные итоги выборов: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Все жалобы о непризнании итогов президентских выборов ЦИК Беларуси отклонил.

Ранее сообщалось, что признали результаты голосования и поздравили президента Беларуси Александра Лукашенко с "победой" лидеры России, Китая, стран СНГ и Венесуэлы.