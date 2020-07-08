США ввели санкции против Китая [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая из-за нарушения автономии Тибета со стороны Китая.
Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
По словам Помпео, китайское правительство ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов к территории автономного Тибета.
Он подчеркнул, что этот доступ является очень важным для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в Китае и неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи главных рек Азии.
"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке и осуществлении политики по ограничению доступа иностранцев к районам Тибета", - заявил Помпео.
Тибет - автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.
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