Украина обсудила списки для обмена пленными [ Редактировать ]
Состоялось заседание минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции. Стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.
Кроме того, при обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной части территории Донбасса.
Украина во время работы группы по политическим вопросам также подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".
Ранее мы писали о том, что у Зеленского анонсировали масштабный обмен пленными.
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