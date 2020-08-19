Экс-президент Украины Леонид Кравчук дебютировал в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Своими впечатлениями от работы Кравчука поделился в Facebook Сергей Гармаш - представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации ТКГ.

По его словам, представители самопровозглашенных республик на Донбассе заблокировали переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений Верховной Рады, которое, по их мнению, нарушает Минские соглашения. Скорее всего, это было сделано, чтобы сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников.

Мы разговаривали со стеной. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".

Ранее "Подробности" сообщали, кого не коснется амнистия после возвращения под контроль Киева и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.