Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с пророссийскими боевиками в ближайшие недели. В рамках следующего обмена планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Reuters.

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По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель", - отметил он.

Руководитель ОП рассказал, что президент Владимир Зеленский давил на российского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, он рассказал, что пророссийские боевики предложили как минимум 3 новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках", - добавил глава ОП.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали бывшего пленника боевиков, который вернулся по обмену.