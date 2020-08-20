В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира. Об этом сообщает Haqqin.az.

Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом "Хан" совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.