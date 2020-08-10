В Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета [ Редактировать ]
В Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В результате мужчина получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области.
На улице Добробутной возле одного из торговых центров города из-за парковки поссорились мужчина и женщина.
"Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Гражданка по телефону вызвала на помощь сына. Парень 1993 года рождения схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе "Volkswagen", который принадлежит обидчику его матери", - говорится в сообщении.
В ответ на это мужчина достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону сына женщины. Парень во время драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.
Сотрудники криминальной полиции задержали молодого человека на месте совершения преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока остается стабильно тяжелым.
Ранее сообщалось, что в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.
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