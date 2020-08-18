В Мариуполе "Дед Мороз" устроил жуткую стрельбу [ Редактировать ]
В Кальмиусском районе (Мариуполь) мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" стрелял в охранника одного из комбинатов. В результате в пострадавшего попали несколько пуль, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.
Сообщается, что мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя, после чего скрылся с места преступления.
На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Предварительная квалификация события - статья 15, часть 1,2 часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
"Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.
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