В Австралии из просроченного пива будут производить биотопливо.

Когда в марте в стране из-за пандемии коронавируса закрылись пабы и бары, пивоварни страны остались с огромными запасами нераспроданного несвежего пива. Но идея, что делать с неиспользованным напитком, пришла в голову австралийским пивоварам достаточно быстро, сообщает CNN.

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Пенный напиток решили использовать в качестве нового источника возобновляемой энергии для станции очистки воды в Южной Австралии. Так, пиво было отправлено на станцию, где его переработали в биогаз, который затем преобразуется в электричество для запуска установки.

Отмечается, что благодаря своей высокой калорийности пиво является идеальным топливом для реакторов завода, который обычно получает около 80% электропитания раз из биогаза.

40 тыс. галлонов несвежего пива увеличили производство энергии до 654 мегаватт-часов в течение месяца. По словам экспертов, этого достаточно для питания 1200 домов.

Как сообщают австралийские издания, введенный в конце марта карантин в Австралии очень сильно ударил по отрасли пивоварения. В мае один из крупнейших пивоваренных заводов страны - Lion Beer, сообщил о том, что на предприятии остались непроданными около 90 тыс. бочек - или 4,5 млн литров (1 188 тыс. галлонов) пива. Завод также принял решение отправить напиток на переработку. По словам представителей компании, полученный биогаз завод планирует использовать для питания своего предприятия.

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