Во время застолья еда должна хорошо сочетаться с алкоголем, иначе это может отразиться на вашем самочувствии. Медики рассказали, какую закуску категорически не нужно брать к пиву. Так, стало известно, что наибольший ущерб организму наносят чипсы. Дело в том, что они содержат трансжиры, много соли, а также крахмал и сахар.

Эта закуска сама по себе наносит огромный вред желудку, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе.

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Пиво срабатывает как усилитель воздействия всего перечисленного, страдает печень, сосуды, нервная система, головной мозг.

Менее вредными закусками врачи назвали несоленые морепродукты. Раки, креветки, кальмары и рыба насыщены белком, микро- и макроэлементами. К этой же категории относятся куриные крылышки, но только в том случае, если их не пережаривать и сильно солить.

Ранее сообщалось, почему беременным обязательно нужно есть рыбу.