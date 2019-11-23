Что категорически нельзя есть с пивом: ответ медиков [ Редактировать ]
Во время застолья еда должна хорошо сочетаться с алкоголем, иначе это может отразиться на вашем самочувствии. Медики рассказали, какую закуску категорически не нужно брать к пиву. Так, стало известно, что наибольший ущерб организму наносят чипсы. Дело в том, что они содержат трансжиры, много соли, а также крахмал и сахар.
Эта закуска сама по себе наносит огромный вред желудку, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе.
Пиво срабатывает как усилитель воздействия всего перечисленного, страдает печень, сосуды, нервная система, головной мозг.
Менее вредными закусками врачи назвали несоленые морепродукты. Раки, креветки, кальмары и рыба насыщены белком, микро- и макроэлементами. К этой же категории относятся куриные крылышки, но только в том случае, если их не пережаривать и сильно солить.
Ранее сообщалось, почему беременным обязательно нужно есть рыбу.
по теме
Какой продукт укрепит иммунную систему
С приходом холодов наша иммунная система нуждается в укрепляющих продуктах
Чем полезна краснокочанная капуста
Краснокочанная капуста - яркий и питательный овощ, который очень полезен для здоровья
Чем полезен тофу: ответ экспертов
Не так давно, в рационе многих вегетарианцев и не только появился суперфуд - тофу
Какие продукты защищают организм от гриппа
В холодное время года быстро распространяется вирус гриппа
В какое время лучше всего пить кофе
После употребления кофе требуется от 15 до 45 минут, чтобы почувствовать бодрящий эффект кофеина