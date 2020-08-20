В Совете национальной безопасности и обороны Украины констатировали существенное осложнение эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

"В Украине существенно осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19. В Украине за последние сутки коронавирусную болезнь обнаружено у 2134 человек, 40 человек умерли", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Как отмечается, по данным лабораторных центров, за этот период выявлено 2439 лица с подозрением на COVID-19, госпитализированы 407 человек, из них 38 медработников.

Ранее сообщалось, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.

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