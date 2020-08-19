Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.

Об этом сообщает The Hill.

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По словам Гебрейесуса, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле, со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - отметил он.

План ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Гебрейесус призывает сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что Китай анонсировал начало продаж вакцины от коронавируса.

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