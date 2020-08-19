ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.
Об этом сообщает The Hill.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективной и безопасной.
"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле, со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - отметил он.
План ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.
Гебрейесус призывает сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что Китай анонсировал начало продаж вакцины от коронавируса.
Также мы писали о том, что в ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19.
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