Спасатели тушат пожар вблизи села, которое расположено между Северодонецком и Рубежным.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По их словам, там случилось возгорание сухого травяного настила.

Оперативная информация по возгоранию сухой травы вблизи с. Воеводовка по состоянию на 16:50. 20 августа в 11:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи с. Воеводовка Северодонецкого городского совета. Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что между с. Воеводовка и г. Северодонецком тремя отдельными очагами горит сухая трава.

Отмечается, что ситуация осложнена тем, что неподалеку расположен лесной массив, преимущественно хвойных пород деревьев.

Ранее мы писали, что в Луганской области произошли масштабные лесные пожары. На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь в 50 га.