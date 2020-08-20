Под Луганском произошел масштабный пожар [ Редактировать ]
Спасатели тушат пожар вблизи села, которое расположено между Северодонецком и Рубежным.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По их словам, там случилось возгорание сухого травяного настила.
Оперативная информация по возгоранию сухой травы вблизи с. Воеводовка по состоянию на 16:50. 20 августа в 11:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи с. Воеводовка Северодонецкого городского совета. Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что между с. Воеводовка и г. Северодонецком тремя отдельными очагами горит сухая трава.
Отмечается, что ситуация осложнена тем, что неподалеку расположен лесной массив, преимущественно хвойных пород деревьев.
Ранее мы писали, что в Луганской области произошли масштабные лесные пожары. На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь в 50 га.
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