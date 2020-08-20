Львівщину атакують гадюки: медики фіксують нестачу протиотрути [ Редактировать ]
На Львівщині через укус гадюки у реанімацію потрапила жителька одного з карпатських районів. В області це вже 23-ій випадок від початку сезону. Лісники б'ють на сполох, бо кількість отруйних плазунів із кожним роком - збільшується. А ось протиотрути від укусу гадюки в місцевих лікарнях досі немає. Як медики рятують людей від небезпечних плазунів, дізнавалася Христина Гашенко.
Старосамбірська центральна районна лікарня. У реанімацію потрапила у важкому шоковому стані - п'ятдесяти однорічна Слава Куцериб. Жінку в руку вкусила гадюка.
Слава Куцериб, потерпіла:
Ось так знизу, між двома пальцями.
Зараз жінка у хірургічному відділенні. Її життю вже нічого не загрожує. Утім Слава розповідає: від страху руки досі тремтять. Гадюка була завдовжки з метр, причаїлася в кущі на її подвір'ї.
Слава Куцериб, потерпіла:
Так взяла підняла куст, так знизу почала збирати, а вона мене з низу так цапнула. Вона звита така, змотана була. - Налякалися? - Ще б ні.
Жінці пощастило, кажуть медики. Їй одразу вкололи сироватку проти карпатської гадюки. Два роки тому, кілька ампул медзаклад закупив власним коштом. Та протиотруту колять не всім - лише найважчим пацієнтам, розповідають медики.
Роман Силецький, завідувач хірургічного відділення Старосамбірської центральної районної лікарні:
Є укус нижніх кінцівок, ну. Якби ми мали анафілактичного шоку і стан середньої важкості, ми не вводимо всім тому що то є дороговартісна та вакцина, ну і… - Економите? - Ну десь так.
Одна ампула протиотрути коштувала майже дві тисячі гривень. У лікарні їх залишилося тільки дві. А пацієнтів за рік із укусами плазунів сюди потрапляє більше десятка. Цього року з державного фонду ні грошей, ні сироваток медики не отримали.
Олег Горбовий, меддиректор Старосамбірської центральної районної лікарні:
Цього року все спрямовано на боротьбу з COVID-19. З вірусною інфекцією, в більшість основний акцент на цьому йде. Так можливо не хотячи увага відвернута від інших цих, хоча ніхто не відміняв інакших захворювань.
Грошей на протиотруту немає, а гадюк значно побільшало, розповідають місцеві жителі. Кажуть, отруйних плазунів часто зустрічають просто у себе на порозі. Ірина Головчак непрохану гостю впіймала біля ніг, перекидаючи сіно.
Ірина Головчак, жителька хутора Папрочизна:
Медянки не рушила, ату забила тай всьо, взяла в руки принесла заспиртувала, кажуть що то лікарство що щось натирати, дуже помагає.
Побільшало гадюк, бо чагарники майже не скошують та й сміття розкидано всюди. А гадюки ж полюбляють відпочивати в кущах і полювати на мишей у непотребі.
Роман Васурчак, інженер охорони захисту лісу ДП "Старосамбірське лісомисливське господарство":
За допомогою такого простого здавалося би елементарного кусочка патика, але можна попередити змію про своє наближення. Змії ніколи не будуть нападати на вас першими.
А ще обов'язково має бути цупке високе взуття, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ж усе-таки вберегтися не вдалося - і гадюка вкусила, медики радять негайно викликати швидку. І в жодному разі не розрізати рану і не намагатися самостійно знешкодити отруту.
по теме
Во Львове женщине удалили гигантскую 10-килограммовую опухоль (фото)
Операция была сложной, но удачной
Людей із психічними розладами лікуватимуть альпаками
В одній із лікарень Німеччини за допомогою альпак лікують людей із психічними розладами. Таку програму терапії розробили десять років тому й застосовують лише в цій клініці. Її мета - покращити емоційний стан пацієнта
Чилійці навчили собак виявляти хворих на COVID-19
По всьому світу на коронавірусну передову готуються відправити нових бійців собак. Вчені з'ясували - вони майже безпомилково вирізняють інфікованих на ковід за запахом
Коронавірус в Україні: як витратили кошти на боротьбу із пандемією?
Майже 66 мільярдів гривень. Сума немала для українського бюджету. Саме стільки держава виділила на боротьбу з коронавірусом ще на початку пандемії
В Україні зафіксували одразу три коронавірусних антирекорда
Найскладніша ситуація в Чернівецькій, Харківській, Львівській та Закарпатській областях. Відтак сьогодні уряд посилює карантин! І вже з понеділка почне діяти нове зонування