В Киеве возобновил работу фуникулер [ Редактировать ]
В пятницу, 21 августа, в 12:00 Киевский фуникулер возобновит работу. После открытия там, как во всем общественном транспорте столицы, будет действовать обязательный масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
В ведомстве сообщают, что фуникулер был закрыт в связи с ежегодными ремонтными работами, во время которых покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.
Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Кроме того, в кануне открытия вагоны и вестибюли почистили и помыли.
В "Киевпастранс" отметили, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится самый маленький пассажиропоток - до 2 тысяч пользователей в день.
Ранее в полицию сообщили о минировании станции "Вокзальная".
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