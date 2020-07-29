"Закрыта на вход и выход": в Киеве заминировали станцию метро [ Редактировать ]
В Киеве неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Сейчас правоохранители проверяют территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.
На время проведения проверки станция метро "Вокзальная" будет закрыта на вход и выход.
"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ. Также мы писали о том, что в Киеве заминировали многоэтажный дом.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице.
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