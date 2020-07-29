В Киеве неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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Сейчас правоохранители проверяют территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.

На время проведения проверки станция метро "Вокзальная" будет закрыта на вход и выход.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ. Также мы писали о том, что в Киеве заминировали многоэтажный дом.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице.