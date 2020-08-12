В Харькове переименовали станцию метро [ Редактировать ]
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Теперь она будет называться "Турбоатом". Об этом сообщили в КП "Харьковский метрополитен".
Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом.
По словам пресс-секретаря КП "Харьковский метрополитен" Алексея Битнера, в метро по-новому озвучивают станцию в вагонах, также сменили информационные указатели и схемы.
Ранее полицию сообщили о минировании станции "Вокзальная".
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