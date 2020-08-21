В ВСУ зафиксировали резкое увеличение зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро 21 августа в Вооруженных силах Украины обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, все остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
Как сообщается, всего в ВСУ на COVID-19 болеет 507 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 852 человека. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трех суток - 199 человек.
Читайте также, на территории Украины изменилась ситуация с зонами карантина. Новые изменения официально вступят в силу с 24 августа.
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