По состоянию на утро 21 августа в Вооруженных силах Украины обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, все остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ на COVID-19 болеет 507 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 852 человека. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трех суток - 199 человек.

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