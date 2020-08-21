Словения внесла Украину в "красную зону" [ Редактировать ]
Правительство Словении внесло Украину в список стран "красной зоны". В связи с этим все въезжающие в страну из Украины должны будут пройти обязательную самоизоляцию.
Обновленный список стран "красной зоны" был опубликован на сайте правительства Словении.
Отмечается, что новые правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-днейвную самоизоляцию. Исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.
Всего в списке "красной зоны" Словении находятся 74 страны, среди которых также Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.
Читайте также, на территории Украины изменилась ситуация с зонами карантина. Новые изменения официально вступят в силу с 24 августа.
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