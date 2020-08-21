Отставка Холодницкого: стало известно, кто временно возглавил САП [ Редактировать ]
В связи с увольнением Назара Холодницкого временно исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал Максим Грищук. Об этом сообщает УНИАН.
На данный момент Максим Грищук занимает должность первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В октябре 2015 года Грищук подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.
В прокуратуре Грищук работает с 2008 года. Начинал со стажера прокуратуры.
С мая 2012-го по декабрь 2015 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова. В августе 2014 года был призван на службу в армию. Воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, в том числе защищал Донецкий аэропорт.
Максим Грищук родом из Тернополя, ему 36 лет. Женат и воспитывает двоих детей.
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