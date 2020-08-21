Холодницкий уволился из САП [ Редактировать ]
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку.
14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - написал Холодницкий.
Ранее СМИ обнародовали факты лжи Артема Сытника в резонансных делах.
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