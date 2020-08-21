Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку.

14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - написал Холодницкий.