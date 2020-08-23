В 9-этажном доме города Днепра произошел пожар в шахте лифта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по вызову сразу были направлены дежурные отделения 3-й, 5-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей. Огонь охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых три ребенка. Пожар повредил лифтовую шахту, лифтовую кабину с первого по третий этаж и высоковольтный кабель.

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