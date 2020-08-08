На столичном Харьковском массиве в девятиэтажном жилом доме загорелась квартира.

Об этом сообщает "Информатор"

По информации, в результате тушения огня выяснили, что загорелся мусор на балконе квартиры на 7 этаже. Ликвидировали пожар в 02:31. Пожар "закоптил" стены и потолок балкона.

Отмечается, что детали пожара установит следствие. Жертв и пострадавших нет.

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