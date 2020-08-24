На передовій зафіксували ворожі провокації [ Редактировать ]
На фронті доба минула відносно тихо. Ворожі провокації зафіксовані неподалік Авдіївки: окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
Військові Збройних Сил на вогонь бойовиків не відповідали, - повідомили у Штабі Об'єднаних сил.
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