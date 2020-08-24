На фронті доба минула відносно тихо. Ворожі провокації зафіксовані неподалік Авдіївки: окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Військові Збройних Сил на вогонь бойовиків не відповідали, - повідомили у Штабі Об'єднаних сил.