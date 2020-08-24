До Дня Незалежності Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям [ Редактировать ]
Сьогодні Україна святкує 29 річницю Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності - документ, який засвідчував новий статус Української держави.
Традиційно 24 серпня у всіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни відбувається у нестандартному форматі. Зокрема, в столиці офіційну частину провели не на Майдані, як зазвичай, а на Софійській та Михайлівській площах.
Насамперед, президент з дружиною вшанували пам'ять полеглих за Незалежну Україну. Володимир Зеленський також вручив державні нагороди.
Володимир Зеленський, президент України:
Перед нами постало багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на Сході у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як не плачуть мами, 29 днів як дружини та діти чують у телефоні "цілую вас, мої рідні, скоро повернусь додому". І сьогодні ми у 29 день перемир'я у 29 річницю незалежності України просимо Бога про одне: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, а роки - століттями.
Одразу після виступу президента, зірки українського шоу-бізнесу влаштували на Софійській площі невеличкий он-лайн концерт. Вони заспівали уривки з популярних пісень.
по теме
Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
У Києві на Михайлівській площі Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять полеглих захисників України
МЗС підготувало спеціальний формат святкування Дня Незалежності України
Сьогодні Україна святкує 29 річницю Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності країни - документ, який засвідчував новий статус Української держави
Привітання Президента Володимира Зеленського та видатних українців з нагоди Дня Прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора
До Дня прапору над Києвом підняли найбільший національний стяг України
У променях сонця, яке ось-ось сховається за пагорбами, наш блакитно-жовтий стяг виглядає просто неймовірно
Протесты в Беларуси: Зеленский обсудил с силовиками ситуацию
В понедельник, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание