Сьогодні Україна святкує 29 річницю Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності - документ, який засвідчував новий статус Української держави.

Традиційно 24 серпня у всіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни відбувається у нестандартному форматі. Зокрема, в столиці офіційну частину провели не на Майдані, як зазвичай, а на Софійській та Михайлівській площах.

Насамперед, президент з дружиною вшанували пам'ять полеглих за Незалежну Україну. Володимир Зеленський також вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський, президент України:

Перед нами постало багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на Сході у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як не плачуть мами, 29 днів як дружини та діти чують у телефоні "цілую вас, мої рідні, скоро повернусь додому". І сьогодні ми у 29 день перемир'я у 29 річницю незалежності України просимо Бога про одне: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, а роки - століттями.

Одразу після виступу президента, зірки українського шоу-бізнесу влаштували на Софійській площі невеличкий он-лайн концерт. Вони заспівали уривки з популярних пісень.