погода в Украине на 25 августа/Фото: gtrkkursk

В Украине, 25 августа, ожидаются дожди и грозы. Жара постепенно спадает - максимальная температура во вторник днем - 31°, минимальная - 21°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории Украина синоптики не прогнозируют осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южных областях 16-20°, днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 26-31°.

В Киеве - без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах заблудилась группа туристов.