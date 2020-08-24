Погода на 25 августа: Украину накроют дожди с грозами [ Редактировать ]
В Украине, 25 августа, ожидаются дожди и грозы. Жара постепенно спадает - максимальная температура во вторник днем - 31°, минимальная - 21°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории Украина синоптики не прогнозируют осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-16°, в южных областях 16-20°, днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 26-31°.
В Киеве - без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах заблудилась группа туристов.
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