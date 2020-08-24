Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 1 799 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 24 августа COVID-19 подтвержден у 106 757 украинцев. Из них 2 293 - скончались.
Выздоровели за минувшие сутки 289 пациент. Таким образом болезнь уже побороли 52 524 человек.
Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стала Черновицкая область (+241). Самые высокие показатели по заболеваемости показывают Киев (+209), Ивано-Франковская (+170), Львовская (+142) и Харьковская (+141) области.
Ранее сообщалось, что с коронавирусом слегла Юлия Тимошенко, политик находится в тяжелом состоянии.
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В Україні кількість інфікованих COVID-19 перевищила сто тисяч людей
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