В Украине выявили спад числа больных COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
В Украине уже 108 415 подтвержденных случаев коронавируса. Также 2318 смертельных случаев, в том числе 25 за минувшие сутки. Вместе с тем, 52 870 выздоровевших, в частности 346 за минувшие сутки.
Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
Читайте также, в Сумах из-за сложившейся ситуации с коронавирусом усилили карантин.
по теме
Рост числа больных COVID-19 полностью остановит медицину - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на волне в более чем 2 тыс. больных COVID-19
Сын Зеленского переболел коронавирусом
Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом
"Худший сценарий": в Минздраве озвучили план действий
Больницы первой волны на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты примерно на три месяца
В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19
В ВОЗ обеспокоены тем, что новая волна COVID-19 связана с людьми от 20 до 40 лет
У вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19
Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом