По состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине уже 108 415 подтвержденных случаев коронавируса. Также 2318 смертельных случаев, в том числе 25 за минувшие сутки. Вместе с тем, 52 870 выздоровевших, в частности 346 за минувшие сутки.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

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