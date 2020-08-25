Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ - СМИ [ Редактировать ]
Фото: Юлия Тимошенко/ РБК
Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, у которой обнаружили коронавирус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, Тимошенко находится в стабильно тяжелом состоянии с температурой 39 градусов.
Отмечается, что дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.
Напомним, у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную инфекцию. Где и как политик подхватила инфекцию - неизвестно.
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