Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, у которой обнаружили коронавирус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, Тимошенко находится в стабильно тяжелом состоянии с температурой 39 градусов.

Отмечается, что дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную инфекцию. Где и как политик подхватила инфекцию - неизвестно.