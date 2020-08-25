Двое подростков из Израиля случайно обнаружили клад, состоящий из 425 золотых монет.

Об этом сообщает CNN.

Так, дети подумали, что нашли очень тонкие листья. Монеты находились в закопанном глиняном сосуде. Все монеты изготовлены из чистого 24-каратного золота.

Человек, который закопал это сокровище, должно быть, ожидал найти его и даже закрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы он не двигался. Мы можем только догадываться, что помешало ему вернуться, чтобы забрать этот клад.

Отмечается, что сокровища датируются IX веком нашей эры, когда регион находился под контролем исламского халифата Аббасидов - династии, правившей на территории от современного Алжира до Афганистана.

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