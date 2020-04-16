Женщина во время карантина от скуки в своем саду "раскопала" древний клад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жительница английского города Портсмут 48-летняя Аманда Джонстон заскучала на карантине. Она решила пройтись по участку с металлоискателем своего 11-летнего сына.

Во время поисков англичанка нашла золотую монету, изготовленную 500 лет назад.

Она была отчеканена при правлении Генриха VII и находилась в обращении с 1464 года на протяжении 200 лет. Монета весом 22 карата имеет номинал шесть шиллингов и восемь пенсов.

По местным законам Джонсон может оставить монету себе. Женщина отмечает, что очень удивлена находке и хотела бы ее оставить. Но, вероятно, в будущем англичанка продаст сокровище. Отмечается, что в 2019 году подобную монету продали за 2,6 тысячи фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что во Франции фермер из города Варей нашел древний клад из тысяч монет.