Сундук сокровищ: в США найден клад в 1 млн долларов [ Редактировать ]
В Скалистых горах в США найден клад - бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму более 1 миллиона долларов.
О том, что сундук был обнаружен, сообщил 89-летний Форрест Фенн, который спрятал этот клад. Он получил подтверждающую фотографию от человека, который не назвал своего имени, пишет svidok.online.
Форрест Фенн - бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка. В середине 1990-х ему диагностировали рак. Шансы на выздоровление были небольшими, и миллионер решил оставить о себе яркую память - закопать сундук в пустыне и оставить подсказки, где именно он его спрятал. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась.
В 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком "Страсть погони", в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах (протяженность хребта - около 4800 километров, площадь - 991 691 км²).
Миллионер оставил в книге девять подсказок, зашифрованных в стихотворении, и предложил читателям взяться за поиски спрятанных им сокровищ. Поиском разгадок занимаются тысячи людей - в интернете есть много сообществ, где люди обсуждают свои идеи.
Фенн уточнял, что клад находится в безопасном месте, но все равно призывал авантюристов быть осторожными, брать с собой необходимые запасы еды и воды, а также устройство с GPS. "Помните, что сундук весит около 20 килограммов, и я смог самостоятельно принести его в это место", - говорится на сайте, посвященном поискам.
Ранее сообщалось, что женщина на карантине "раскопала" во дворе клад.
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