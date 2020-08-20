Apple стала самой дорогой компанией в мире стоимостью в $2 трлн [ Редактировать ]
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Компания Apple, которая в 70-х годах XX века вышла из обычного гаража, основанная простыми энтузиастами Стивом Джобсом и Стивом Возняком, к 2020 году превратилась в лидера на мировом рынке.
В среду стоимость акций Apple выросла на 1,4% до 467,78 долларов. Этот маленький процент оказался решающим для корпорации, которая теперь является самой дорогой в мире с рыночной капитализацией 2 триллиона долларов, сообщает Reuters.
При этом она является единственной на американском рынке, которая преодолела 2-триллионный рубеж.
Что характерно, Apple достигла отметки в 1 триллион долларов всего два года назад, проработав 42 года в бизнесе. Что еще более удивительно, второй триллион был достигнут лишь за последние 5 месяцев.
После пика в 327,20 долларов в феврале акции Apple резко упали из-за карантина вследствие вспышки коронавируса, обвалившись почти на 100 пунктов и вернув оценку до уровня ниже 1 триллиона долларов. Однако к августу компания совершила пор истине космический скачок к отметке в 2 триллиона.
Amazon, Microsoft, Google и Facebook замыкают пятерку компаний с наибольшей рыночной стоимостью. Все они, кроме Facebook (767 млрд долларов), оцениваются более чем в 1 триллион долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как iPhone взлетели в цене до $14 тысяч из-за скандала. В то же время Apple назвала дату презентации iPhone 12.
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