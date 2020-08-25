Двоє військовослужбовців підірвалися на вибухівці в зоні проведення Операції Об'єднаних сил - зараз вони в лікарні, медики оцінюють їхній стан як задовільний.

У штабі повідомили, що попередня доба на Донбасі минула без втрат. Щоправда, бойовики один раз порушили режим тиші. Біля Майорська з безпілотника ворог скинув гранату. Українські захисники завжди напоготові, бо окупанти час від часу влаштовують провокації.

Передові позиції після Дня незалежності. Зазвичай у цей час ворожі обстріли посилюються. Але цього разу, - розповідають військові, - виняток з правила.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Все було тихо, взагалі без порушень, вони дотримуються. Їм, схоже привезли, щоб вони слідкували.

Така ситуація бентежить. Армійці кажуть: схоже, це - затишшя перед бурею. Проте, бійці, як завжди, готові дати відсіч ворогу.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми пильності не втрачаємо, бо тиша теж вбиває. Диверсанти можуть пролізти, чи снайпери працювати.

А ще супротивник щовечора влаштовує пожежі біля своїх позицій. Вояки спершу вважали, що це випадковість. Однак, потім зрозуміли - палять умисно.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

У них пожежі кожного дня. Вони в один і той час чи то шашки підпалюють, чи що. Щось маскують, свої дії. Щось там копають.

Та на роботу польової кухні ані бойові дії, ані тиша не впливають. Вона працює, як годинник, чи радше - за годинником.

Позивний "Італієць", військовослужбовців Збройних сил України: