Війна на Донбасі: на передовій не припиняються ворожі провокації [ Редактировать ]
Двоє військовослужбовців підірвалися на вибухівці в зоні проведення Операції Об'єднаних сил - зараз вони в лікарні, медики оцінюють їхній стан як задовільний.
У штабі повідомили, що попередня доба на Донбасі минула без втрат. Щоправда, бойовики один раз порушили режим тиші. Біля Майорська з безпілотника ворог скинув гранату. Українські захисники завжди напоготові, бо окупанти час від часу влаштовують провокації.
Передові позиції після Дня незалежності. Зазвичай у цей час ворожі обстріли посилюються. Але цього разу, - розповідають військові, - виняток з правила.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Все було тихо, взагалі без порушень, вони дотримуються. Їм, схоже привезли, щоб вони слідкували.
Така ситуація бентежить. Армійці кажуть: схоже, це - затишшя перед бурею. Проте, бійці, як завжди, готові дати відсіч ворогу.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми пильності не втрачаємо, бо тиша теж вбиває. Диверсанти можуть пролізти, чи снайпери працювати.
А ще супротивник щовечора влаштовує пожежі біля своїх позицій. Вояки спершу вважали, що це випадковість. Однак, потім зрозуміли - палять умисно.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
У них пожежі кожного дня. Вони в один і той час чи то шашки підпалюють, чи що. Щось маскують, свої дії. Щось там копають.
Та на роботу польової кухні ані бойові дії, ані тиша не впливають. Вона працює, як годинник, чи радше - за годинником.
Позивний "Італієць", військовослужбовців Збройних сил України:
Хлопці дізналися, що я гарно готую, то і назначили кухарем. Мені, що стріляють, що не стріляють - я все одно готую.
по теме
На передовій зафіксували ворожі провокації
Окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета
Бойовики використовують перемир'я для ротації підрозділів на передовій
Зараз у супротивника відбувається ротація, - розповідають вояки. Щоночі, з боку ворожих позицій чутно активний рух вантажівок
Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
Передові позиції між Красногорівкою та окупованим містом. Режим тиші бойовики тут періодично порушують - використовують заборонену зброю: мінометною міною стріляють з гранатомета
Контррозвідка викрила канал незаконних соцвиплат з українського бюджету до ОРДЛО
Мешканка окупованої Горлівки отримувала незаконно нараховані кошти і доправляла їх на тимчасово окуповані території, і навіть до Росії
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Найманці тричі відкривали вогонь, поблизу Луганського та Попасної провокували зі стрілецької зброї