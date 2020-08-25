Банк "Аркада" опинився у списку "проблемних" [ Редактировать ]
У списку неблагонадійних опинився банк "Аркада". Таким чином, Нацбанк виконав рішення Печерського райсуду столиці. Який напередодні задовольнив позов Фонду гарантування вкладів і арештував головний офіс "Аркади" та земельну ділянку, на якій стоїть будівля фінустанови.
Усе через те, що рік тому його керівництво припустилося порушень. Зокрема, позбулися банківського майна на понад 600 мільйонів гривень та спровокувало низку будівельних скандалів.
Тепер "Аркаду" пильно контролюватимуть державні структури.
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