Зеленский просит европейских лидеров назвать шаги для вступления Украины в ЕС [ Редактировать ]
Европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Euronews.
Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я задавал вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС".
По словам Владимира Зеленского, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.
Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина.
По его мнению, несмотря на то что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство. В то же время страны Европы и Европейский Союз поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель на полгода возглавила Евросоюз.
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