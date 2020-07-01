Меркель на полгода возглавила Евросоюз [ Редактировать ]
Германия 1 июля начинает свое шестимесячное председательство в Совете ЕС. В связи с этим к канцлеру Германии Ангеле Меркель будет приковано наиболее пристальное внимание. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ожидания от председательства ФРГ крайне высоки.
Тот факт, что в период столь тяжелого кризиса председательство в ЕС переходит к Германии, является большой удачей. Ангела Меркель располагает колоссальным опытом европейской политики, а также имеет кредит доверия со стороны всех глав европейских правительств.
Надежды Европы на ФРГ и лично на Ангелу Меркель вполне оправданы, поскольку Германия является "локомотивом" европейской интеграции, политическим и экономическим центром ЕС. Это страна, которая вносит наибольший вклад в экономику содружества. На "плечи" Берлина ложится задача спасти экономику Евросоюза после пандемии коронавируса, а также не допустить вторую волну заболевания. Выступая в бундестаге 18 июня, канцлер Ангела Меркель заявила:
Ни одна страна не может преодолеть этот кризис изолированно и самостоятельно. Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща. Нашей общей целью должна стать задача выйти из кризиса сообща, последовательно и смотря в будущее. Именно это станет основным мотивом нашего председательства в Совете ЕС.
Канцлер дала понять, что неотложной задачей для нее будет достижение соглашения о фонде восстановления экономики ЕС после коронавируса на сумму 750 млрд евро. Из них 500 млрд евро предложено выделить в форме грантов, а еще 250 млрд евро - в виде кредитов.
Этот вопрос будет обсуждаться на первом очном саммите ЕС после закрытия границ 17-18 июля. Для принятия соглашения требуется согласие всех членов содружества. Также на саммите будет обсуждаться проект семилетнего бюджета Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 15 стран.
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