Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган. Указ о его назначении глава государства подписал 25 августа.
Другим указом Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева. Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.
Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.
Среди задач нового командующего ССО Владимир Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.
Григорий Галаган заверил Верховного Главнокомандующего в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового командующего ВМС.
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