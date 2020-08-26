Кабмин утвердил нового главу Черкасской ОГА [ Редактировать ]
Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, утвердил в должности главы Черкасской облгосадминистрации Сергея Сергийчука. В ходе представления его на заседании правительства будущий губернатор заявил, что считает необходимым как можно скорее запустить экспресс-поезд "Киев - Черкассы".
Для улучшения сообщения областного центра с Киевом нужно запустить экспресс-поезд "Черкассы - Киев". Это один из перспективных проектов для включения в план "Большого строительства" на следующий год. Для реализации этого проекта нужно восстановить 800 м обходного участка колеи возле Смилы, электрифицировать 30 км ж/д от Смилы до Черкасс и отремонтировать два скоростных электропоезда.
По словам Сергийчука, сейчас жители города могут пользоваться исключительно маршрутными автобусами, тогда как запуск экспресса сократит время поездки в столицу до 2 часов 45 минут.
Подготовка проектной документации и работы по электрификации, займут около трех месяцев.
До назначения Серогей Сергийчук был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение нового главы Кировоградской ОГА.
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