Кабинет министров на заседании 26 августа назначил новым главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Назаренко уже работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал должность диpектopа pегиoнальнoгo Центpа по инвестициям и развитию. Позднее возглавлял КП "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры" и "Второй имени Петровского сахарный завод".

Выступая на заседании правительства Назаренко пообещал привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и стимулировать строительство диагностических центров в регионе.

Напомним, предшественника Назаренко на посту руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали во время получения взятки. Он был арестован, но в начале июля вышел на свободу под залог в размере 10 млн грн.