Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции. Эту информацию он подтвердил на своей странице Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что Украина установила несколько "коронавирусных" рекордов. В стране фиксировали более 2 тысяч случаев инфекции.