Заместитель мэра Одессы заболел COVID-19 [ Редактировать ]
Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции. Эту информацию он подтвердил на своей странице Facebook.
"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.
По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Ранее мы писали, что Украина установила несколько "коронавирусных" рекордов. В стране фиксировали более 2 тысяч случаев инфекции.
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