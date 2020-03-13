В среду, 11 марта, Украина отправила первые 20 тонн (1 млн штук) батареек на переработку на завод GreenWEEE в Румынии. Об этом сообщает активистское движение "Батарейки, сдавайтесь!" в Facebook.

"До сих пор ни одна из батареек, которые собирались в Украине, не доходили до реальной переработки. В лучшем случае, они оставались на складах, в худшем - выбрасывались в землю, загрязняя природу. Так происходило потому, что переработка батареек не бесплатна", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что деньги на переработку удалось собрать благодаря пилотному проекту по модели расширенной ответственности производителя в торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия", который стартовал в декабре 2019 года. В рамках этого проекта переработку батареек, собранных в этих сетях, финансируют импортеры Duracell, VARTA, GP, Hausmark и сети по продажам новых батареек, как это происходит в Евросоюзе.

Остальную часть финансирования обеспечили отечественные компании и организации, которые собирали батарейки у себя в магазинах и офисах в последние восемь лет.

По словам активистов, переработка 20 тонн батареек позволит спасти от безвозвратного загрязнения 1600 га земли, что примерно соответствует площади 2 тысяч футбольных полей.

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