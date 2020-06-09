Китайская компания разработала аккумулятор для электромобиля Tesla, который прослужит до 16 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации, новый аккумулятор будет стоить на 10 процентов выше, чем существующие батареи и может быть использована повторно.

Отмечается, что существующие аккумуляторы могут "проехать" всего 150 тысяч километров, а его установку можно будет совершить только на автомобили Model 3.

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